На лбу написано: риск смерти научились прогнозировать по морщинам

Ученые выяснили, о каких проблемах со здоровьем говорят морщины на лбу человека.

Люди с многими и глубокими морщинами на лбу умирают от сердечно-сосудистых заболеваний чаще, чем те, у кого лоб остается почти гладким до преклонного возраста.

Об этом заявили французские исследователи из Тулузского университета, передает Studyfinds.org.

Участниками исследования стали 3,2 тысячи человек, возраст которых на момент начала наблюдения составлял 32, 42, 52 и 62 года. Морщины на их лбу оценили по шкале от нуля (при полном отсутствии морщин) до трех (при множестве глубоких морщин).

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Оказалось, что риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был почти в десять раз выше среди тех, кто получил два или три балла.

"Мы обратили внимание на морщины в качестве маркера, потому что это просто и наглядно. Лишь взглянув на лицо человека, мы можем дать ему советы по снижению риска развития заболеваний", - говорит ведущий автор исследования Йоланди Эскироль.

По словам специалистов, это первая научная работа, в ходе которой выявлена связь между морщинами и состоянием сердечно-сосудистой системой, но для подтверждения этого вывода потребуются новые исследования.

Как сообщал УНИАН в конце июля, ученые научились лечить облысение и появление морщин из-за старения.