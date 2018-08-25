Безвредной дозы алкоголя не существует - ученые

Международное исследование показало, что даже малые дозы алкоголя негативно сказываются на здоровье.

Согласно масштабному исследованию, в котором приняли участие 28 миллионов человек из 195 стран, безвредной дозы алкоголя не существует.

Работа опубликована в журнале The Lancet, передает N+1. Как заключили авторы исследования, алкоголь является одной из лидирующих причин мировой смертности, и безопасной дозы его употребления нет. Ученые опубликовали данные по разным странам

Члены международной коллаборации Global Burden of Diseases при содействии фонда Билла и Мелинды Гейтс подсчитали количество употребляемого алкоголя и ассоциированных с ним смертей в 195 точках планеты с 1990 по 2016 годы, для людей в возрасте от 15 до 95 лет. В свой анализ ученые включили такие факторы как продажа алкоголя, потребление алкоголя туристами и некоторые другие, которые в предыдущей статистике не учитывались.

Согласно выводам исследования, на планете каждый третий человек употребляет алкоголь. Лидерами по количеству пьющих людей оказались Дания и Норвегия — так, в Дании алкоголь употребляют 97 процентов мужчин и 95 процентов женщин. Меньше всего алкоголь употребляют в мусульманских странах, таких как Пакистан.

Однако лидером по количеству ежедневной выпивки оказались Румыния среди мужчин и Украина среди женщин. В Румынии на одного мужчину в день приходится 8 стандартных доз алкоголя (10 грамм этилового спирта, которые содержатся в одной стопке крепкого напитка, небольшом бокале вина или банке пива). А в Украине одна на одну женщину в день приходится 4,2 стандартных дозы.

Для всех возрастных групп в сумме алкоголь среди факторов риска, приводящим к смерти и нетрудоспособности, оказался на седьмом месте. Однако в возрастной группе 15-49 лет алкоголь уже возглавил рейтинг.

Читайте такжеАлкоголь и курение назвали основными причинами болезней и преждевременной смерти

Суммарно потребление алкоголя ответственно за 2,2 процента смертей среди женщин и 6,8 процентов среди мужчин ежегодно. Среди людей среднего возраста эти цифры возрастают уже до 3,8 и 12,2 процентов, соответственно. Лидирующими обусловленными алкоголем причинами смерти в этой возрастной группе стали туберкулез, дорожные аварии и самоповреждение. У людей старшего возраста среди причин смерти лидируют алкоголь-ассоциированные виды рака.

Исследователи подсчитали взаимосвязь средней потребляемой дозы алкоголя по отношению к риску развития 23 болезней, среди которых сердечно-сосудистые заболевания, некоторые виды рака (например, рак груди, печени, кишечника), цирроз печени, панкреатит и другие. Выяснилось, что каждая дополнительная доза спиртного увеличивает риск развития этих заболеваний. Так, одна доза спиртного в день по сравнению с нулем увеличивает риск на полпроцента, а две по сравнению с нулем - уже на семь процентов.

Таким образом, даже минимальное употребление алкоголя в долгосрочной перспективе, согласно общемировой статистике, вредно для здоровья, заключают исследователи.