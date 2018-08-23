Суд подтвердил штраф в $4,7 миллиарда для Johnson & Johnson из-за азбеста в присыпке

Компания Johnson & Johnson заявила, что будет продолжать подавать апелляции.

Суд в Миссури подтвердил решение присяжных о выплате $4,69 млрд пострадавшим женщинам из-за асбеста в продукции Johnson & Johnson, в частности, в детской присыпке.

Об этом говорится в решении суда города Сент-Луис, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Компания Johnson & Johnson заявила, что будет продолжать подавать апелляции. Кроме того, производитель отрицает все обвинения и утверждает, что детская присыпка компании безопасна.

Как отмечает Reuters из 22 женщин, которые подали иск против Johnson & Johnson, шесть умерли. Как полагают истцы, наличие асбеста в детской присыпке было причиной онкологических заболеваний. Кроме того, они обвиняют компанию в том, что Johnson & Johnson не предупреждала пользователей своей продукции, что она может вызвать рак яичников.

Напомним, в середине июля присяжные решили, что Johnson & Johnson должен выплатить $550 млн компенсации материального ущерба и более $4 млрд за моральный вред. Тогда в компании сказали, что подадут апелляцию на данное решение. По мнению компании, процесс был «принципиально несправедливым», а большинство истцов не имеют отношения к Миссури. В Johnson&Johnson заявили также, что доказательства по этому делу были «перегружены предрассудками». Адвокат истцов отметил, что компания знала о том, что ее продукция была загрязнена асбестом, но не сообщила об этом общественности, а сфабриковала тесты, чтобы скрыть его наличие.

Ранее УНИАН сообщал, что американская компания Johnson & Johnson (J&J) выплатит $110 млн в качестве компенсации жительнице штата Вирджиния, заболевшей раком после использования продукции компании с содержанием талька.