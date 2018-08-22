Washington Post: Украина страдает от вспышки кори из-за войны и плохой профилактики

Более чем половина всех случаев заболевания в Европе приходятся на нашу страну.

Корь – очень заразная болезнь, которая однажды убила 2,6 миллиона человек за год. Благодаря безопасной и эффективной вакцине, которой пользуются уже полвека, количество смертей от нее сократилось до 89,8 тысяч человек по состоянию на 2016 год.

Но даже с вакциной корь теперь бьет рекорды в Европе. И Украина больше всего пострадала от болезни на континенте, пишет Washington Post.

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Издание отмечает, что вспышка заболеваемости – это предупреждение о том, какой высокой может быть цена незнания, войны и самодовольства.

Всемирная организация здравоохранения сообщила в понедельник, что более 41 тысячи человек в Европе заболели корью в первой половине этого года. Это серьезное увеличение больных по сравнению с предыдущим годом. Ведь в 2017-м было лишь 23,9 тысяч зараженных. По меньшей мере 37 человек умерли от болезни в этом году. В семи странах зафиксировано более тысячи случаев заражения: во Франции, Грузии, Греции, Италии, Сербии, Украине и России. Больше всего пострадала от инфекции Украина, где корью заболело 23 тысяч человек. Это больше половины от общего количества больных на Европейском континенте.

Корь распространяется через кашель, насморк, близкий личный контакт или «прямой контакт с зараженными выделениями носоглотки», - объясняют во Всемирной организации здравоохранения. В ее отчете указано, что количество вакцинаций против кори в Украине увеличилось. Однако, в трех четвертях лабораторно подтвержденных случаев заражения пациенты не имели никакой истории иммунизации. Все эти люди были легкой добычей для болезни.

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Распространение болезни из-за нехватки прививок происходит во всех регионах Украины. Но частично вспышка болезни произошла из-за войны, которую Россия начала против Украины в 2014 году и которая продолжается до сих пор. В ВОЗ отмечают, что для предотвращения вспышек заболеваемости нужно, чтобы прививки были по меньшей мере у 95% населения.

В США корь была полностью уничтожена до 2000 года с помощью массовой вакцинации. Исследования опровергли страхи о том, что вакцинация может вызвать аутизм. Однако, незнание и подозрения до сих пор распространены. В последние годы случаи заражения стали наблюдаться и в Америке. Американцы без прививок привозили заразу с собой из поездок в другие страны. Кроме того, вирус «экспортировался» через невакцинированных иностранцев. Центр по контролю и профилактики болезней США зафиксировал 107 случаев заболевания корью в 21 штате. Это меньше, чем во время большой вспышки в 2014 году, когда заболели 667 американцев. Однако, это все равно вызывает тревогу.