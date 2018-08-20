Распространенные мифы о раке: люди ошибочно обвиняют в болезни wi-fi и загадочные "химикаты"

Чтобы сократить угрозу заболевания, лучше не выбрасывать телефон, а отказаться от сигарет, алкоголя и больше двигаться.

Рак вряд ли можно назвать среди причин, которые привели к массовому вымиранию тираннозавров и трицератопсов 66 миллионов лет назад. Однако, по крайней мере один из видов динозавров страдал от тромбов в сосудах. А фрагмент человеческого пальца с костным раком, которому 1,7 миллиона лет, был найден в ЮАР в 2016 году.

Рак мог быть значительно более распространенным в доисторические времена, чем человечество может себе представить. И вряд ли удастся это наверняка выяснить, ведь окаменения остатков уничтожает почти все следы болезни. Однако, неправильные трактовки некоторых небольших исследований и заявления самопровозглашенных гуру благополучия о том, что рак – это якобы «созданная человеком болезнь», усиливают впечатление, будто она действительно сугубо современное явление.

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Хоть это и не означает, что все, кто тревожится из-за рака, должны немедленно бежать в природоведческий музей за ответами, рассуждения о нем как о следствии современного стиля жизни провоцирует ненужные страхи. Поэтому The Guardian перечисляет несколько современных распространенных мифов о раке, которые в действительности не имеют ничего общего с реальностью.

Один из мифов говорит о том, что якобы мобильные телефоны и wi-fi вызывают рак. Эти страхи появились еще в те дни, когда люди играли в «Змейку» на Nokia. Учитывая то, что мобильные телефоны вошли в нашу повседневную жизнь десятилетия назад, было бы невозможно не заметить их влияние на здоровье. В 1992 году в США почти ни у кого не было «мобильника». А в 2008-м использование их стало массовым, однако количество людей с опухолями мозга не увеличилась из-за этого. Исследования Мировой организации здравоохранения, которое проводилось в 13 странах в период с 2000 по 2006 год, установило, что мобильный телефон никоим образом не повышает угрозы человека заработать опухоль мозга.

В общем, рак вызывают повреждения в ДНК, которые нарушают нормальный процесс репликации клеток. Чтобы нарушить человеческую ДНК с помощью излучения, требуется много энергии, что выходит за возможности мобильного телефона. А Wi-Fi распространяет еще меньше энергии, чем «мобильник». Поэтому оба устройства не могут вызвать рак.

Международное агентство исследования рака считает мобильные телефоны «возможным канцерогеном». Но эта классификация лишь означает, что устройство гипотетически могло бы быть фактором, который нельзя полностью отвергать. Но это не означает, что он точно вызывает рак.

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Еще один распространенный миф связан с аграрной промышленностью. Будто органические продукты имеют «противораковые» качества. Однако, глава отдела трактовка исследований во Всемирном фонде исследования рака Майкл МакКалли отметил: «В настоящее время нет убедительных доказательств, которые бы подтвердили идею о том, что органические продукты обеспечивают защиту от рака в отличие от других продуктов». В Ассоциации по вопросам почв, которая в Великобритании сертифицирует органические продукты, признали: «Любые заявления об органике и раке не подкреплены научными доказательствами». Конечно, есть целый ряд других преимуществ, которые предлагает производство органических продуктов, но они не связаны с раком.

Еще сегодня люди любят обвинить «химикаты и загрязнения» в распространении случаев заболевания. «Химикаты» издание называет наиболее не правильно трактованым словом, ведь все на свете включая воздух, которым мы дышим – это «химикаты». Регуляторы Евросоюза пытаются защитить население от выброса в окружающую среду большого количества промышленных химикатов, которые могут навредить здоровью. Также существует небольшой риск, связанный с раком легких из-за загрязнения воздуха. Но стоит рассматривать его в контексте и понимать, что это риск для каждого отдельного человека очень небольшой.

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Эксперт Центра исследования рака Великобритании Кэти Эдмундс пояснила: «В эру фальшивых новостей существует много связанных с раком мифов, из-за которых людям не стоит волноваться. К примеру, об угрозах от пластиковых бутылок и дезодорантов. Мы знаем, что загрязнение воздуха может повысить риск заболевания раком легких, и важно, чтобы правительства сделать все возможное, чтобы с этим разобраться. Но в измерении вещей, которые люди сами могут сделать, лучшим советом будет совет бросить курить, поддерживать здоровый вес и не пересиживать на солнце».

Правда в том, что рак становится все более распространенным заболеванием. Но в основном это происходит потому, что рак – это болезнь старости. Сейчас много людей имеют дело с раком, хотя раньше они бы умерли в значительно младшем возрасте. Впрочем, некоторые аспекты нашего современного образа жизни действительно повышают угрозу заболевания. Всемирный фонд исследования рака выпустил целый список вещей, которые сокращают шансы заболеть. Среди них отказ от курения, избегание воздействия солнечных лучей и тому подобное.

«Избыточный вес или ожирение – это второй крупнейший фактор рака в Великобритании, который можно предотвратить. Каждый год около 22,8 тысяч случаев заболевания вызваны именно избыточным весом. Несмотря на это, лишь 15% людей знают о связи», - сказала эксперт Эмма Шилд.

Низкая подвижность и потребление алкоголя - тоже факторы, которые повышают риски.