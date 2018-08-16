Врачи нашли у женщины с опухолью на веке застрявшую 28 лет назад контактную линзу

В возрасте 14 лет девушка носила линзы и играла в бадминтон, волан угодил ей в левый глаз и линза пропала - ее нашли 28 лет спустя.

42-летняя британка обратилась в клинику после того, как опухоль, появившаяся на веке за шесть месяцев до этого, начала закрывать глаз. Врачи оперировали кисту и нашли внутри контактную линзу.

Как передает Naked Science со ссылкой на публикацию в журнале BMJ Case Reports, сперва специалисты провели сканирование с помощью МРТ и обнаружили образование величиной в шесть миллиметров. Веко не показывало никаких признаков травмы, однако, когда опухоль надрезали, внутри обнаружили жесткую контактную линзу. При ее удалении возникли осложнения, потому что структура объекта стала хрупкой и врачи опасались оставить внутри осколки.

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Пациентка не знала, как линза попала в ткани века, ведь она уже давно отказалась от них, но об этом рассказала ее мать. В возрасте 14 лет девушка носила линзы и играла в бадминтон, и волан угодил ей в левый глаз. Линза бесследно исчезла, ее так и не нашли: вероятно, она сместилась и застряла в веке на 28 лет. Родственники заметили в то время небольшой отек вокруг глаза, но он быстро прошел, поэтому они не придали этому значение.

Хотя травма никак не повлияла на зрение женщины, офтальмологи отметили, что этот случай показывает, насколько важно проводить полноценную диагностику после повреждений глаз.

Как сообщал УНИАН, ранее в Канаде женщина нашла кольцо, которое ее свекруха потеряла 13 годами ранее - оно находилось под землей в огороде и нашлось на морковке.