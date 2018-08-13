Врачам предлагают запретить пугать пациентов словом рак

Врачи не должны использовать слово рак в случае обнаружения небольших злокачественных новообразований. Данный диагноз очень пугает пациентов, как выяснили исследователи.

Американские исследователи полагают, что слово рак нужно исключить из некоторых медицинских диагнозов, поскольку оно пугает пациентов и заставляет их прибегать к инвазивному лечению, которое в реальности не требуется.

Анализ показал, что слово рак особенно проблематично, когда его используют при возникновении некоторых опухолей щитовидной железы размером менее 1 сантиметра, некоторых не слишком опасных и медленно растущих злокачественных новообразований груди, а также локализованных опухолей предстательной железы, передает "МедикФорум".

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Современные медицинские технологии стали настолько продвинутыми, что они фиксируют ранние аномальные изменения клеток и появление узелков, иногда считающихся предраковыми. Сегодня их можно обнаруживать при незначительном размере, что было невозможным еще относительно недавно. Однако при определенных разновидностях опухолей эти изменения или узелки вообще никогда не вызывают никакого вреда в течение всей жизни пациентов. Но когда их обнаруживают при обследовании, и при этом ещё и звучит слово рак, то пациенты делают всё, что в их силах для того, чтобы избавиться от новообразований.

"На протяжении десятилетий слово рак связано со словом смерть. Эта связь настолько плотно впечаталась в сознание общества, что никакими силами невозможно ее оттуда вытащить и объяснить человеку о том, что ранняя диагностика спасает жизни. Вот почему нам необходимо снять этот пугающий всех ярлык рак из диагностики для того, чтобы пациенты не паниковали напрасно и не предпринимали совершенно не нужные им не действия", - сообщают исследователи.

Ранее ученые предупреждали, что привычка ужинать менее чем за два часа до сна может быть связана с повышенным риском развития рака молочной железы и простаты.