Названо лучшее средство от старения

У участников с высоким уровнем физической активности наблюдалось низкое содержание биомаркеров, связанных с сердечно-сосудистыми нарушениями.

Исследование ученых Бристольского университета в Великобритании показало: самым лучшим средством против старения из имеющихся на сегодняшний день является физическая активность.

Собрав для участия в эксперименте 1600 человек возрастом от 60 до 64 лет, ученые снабдили их датчиками сердечного ритма, чтобы проанализировать их уровень физической активности, передает "МедикФорум".

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Затем эти данные соотнесли с рядом важнейших параметров здоровья – наличием сердечных заболеваний, уровнем холестерина в крови, присутствием воспалительных компонентов и т.д. В результате специалистами был сделан вывод о том, что достаточная физическая активность - пресловутый эликсир молодости.

"У добровольцев с высоким уровнем физической активности мы наблюдали низкое содержание биомаркеров, связанных с сердечно-сосудистыми нарушениями. При этом не имело решающего значения, треинровались люди для наращивания мышечной массы или выполняли аэробные упражнения, включая ходьбу, бег, плавание и езду на велосипеде", - рассказали Science Alert авторы проекта.

Ранее ученые перечислили основные признаки старения. В частности, если человек стонет, наклонившись за упавшим журналом, или засыпает перед телевизором, то, вероятнее всего, он начинает стареть. Кроме того, в список признаков приближающейся старости ученые внесли боль, скованность в суставах и сложности с использованием современных технологий.