В Конго 33 человека погибли от вируса Эбола - ВОЗ

Согласно информации ВОЗ, еще 43 человека под подозрением, у 13 из них наличие вируса подтверждено лабораторными исследованиями.

В Демократической Республике Конго в результате вспышки вируса Эбола погибли 33 человека.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на Всемирную организацию здравоохранения.

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Согласно информации ВОЗ, еще 43 человека под подозрением, у 13 из них наличие вируса подтвердили лабораторными исследованиями.

Вспышка заболевания зафиксирована в провинции Северное Киву, где находятся более миллиона перемещенных лиц и борьба между правительственными силами и вооруженными группами боевиков значительно усложняет ограничения распространения вируса.

"Мы реагируем на вспышку вируса, у которого один из самых высоких показателей смертности среди всех известных заболеваний, но в контексте зоны боевых действий", - сказал глава отдела чрезвычайных ситуаций ВОЗ Питер Салама.

В мае сообщалось, что из специального Фонда ООН было выделено два миллиона долларов на борьбу с вирусом Эбола в Конго.