Развитие старческого слабоумия: ученые предупредили о последствиях полного отказа от алкоголя

Лучшие результаты были у тех участников исследования, которые употребляли алкоголь в умеренных количествах.

Британские ученые обнаружили, что полный отказ от алкоголя, как и чрезмерное его потребление, увеличивает шансы на развитие старческого слабоумия (деменции).

Исследовательница Северин Сабия проанализировала данные крупной британской базы для отслеживания потребления алкоголя в среднем возрасте и его влияния на шансы появления деменции в дальнейшей жизни, пишет издание Time.

Данные собирались в течение 23 лет, в исследовании приняли участие 9 тысяч людей в возрасте от 35 до 55 лет.

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Как оказалось, повышенный риск слабоумия наблюдался у тех людей, которые страдали обеими крайностями - те, кто пил более 14 стаканов вина в неделю, и те, кто совсем отказался от алкоголя.

Ученые отметили, что содержание спирта в вине в разных странах может варьироваться. В Великобритании 14 стаканов вина содержат приблизительно 112 г спирта.

Риск развития слабоумия повышался на 40% у людей, которые выпивали более 14 стаканов алкоголя в неделю. За каждые семь единиц более 14 стаканов, которые они потребляли, их риск развития слабоумия увеличился на 17%.

Однако это не означает, что воздержание от алкоголя обязательно защитит от слабоумия. Риск деменции у непьющих составил 74% по сравнению с теми, кто пил умеренно.

Сабия объяснила это тем, что алкоголь в умеренном количестве положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, улучшает кровообращение, что в свою очередь улучшает работу мозга.