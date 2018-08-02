Ученые нашли кишечную бактерию, которая мешает похудеть

Исследователи советуют учитывать бактериальный состав кишечника для эффективной потери лишнего веса.

Некоторым людям трудно сбросить лишние килограммы, и не важно, насколько строго они придерживаются диеты. И как оказалось, виной всему кишечная бактерия.

Об этом пишет Newsweek со ссылкой на исследование Клиники Мейо, ученые которой пытались понять, почему одним людям труднее похудеть, чем другим, даже при условии соблюдения одинакового режима. Количество микроорганизмов в нашем теле включительно с теми, которые живут в пищеварительной системе, в десять раз превышает количество наших собственных клеток. Ученые установили, что конкретная бактерия может влиять на общее состояние человеческого здоровья.

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Для своего исследования они собрали образцы стула 26 человек в возрасте от 18 до 65 лет, которые стремились сбросить лишний вес и участвовали в лечебной программе клиники. Успешным курс считался в том случае, если после трехмесячного курса лечения вес пациентов была на 5% меньше от нормы.

Исследования образцов стула показали, что те, кто не смог достичь этой цели, имели в кишечнике другой набор бактерий, чем те, кто успешно похудел. В частности, те, кто смог успешно похудеть, имели бактерию под названием phascolarctobacterium. А у тех, кому было тяжелее сбросить вес, обнаружили другую бактерию – dialister. Учитывая это, исследователи допускают, что во время лечения избыточного веса стоит учитывать бактериальный фон и настраивать терапию соответственно, чтобы эффективно достичь цели.