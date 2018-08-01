Проблемы с вниманием могут быть проявлением обезвоживания

Ученые обнаружили, что потеря запаса жидкости в организме может повлиять на способность концентрироваться.

Даже незначительное обезвоживание может негативно повлиять на когнитивные способности. К такому выводу пришли ученые Технологического института Джорджии в США.

Как пишет Newsweek, ученые проанализировали результаты более 30 исследований, связанных с последствиями потери запаса жидкости в организме. Они обнаружили, что даже небольшая нехватка воды может повлиять на человеческое настроение или способность мыслить, особенно когда речь идет о задачах, которые требуют выполнения сложных процессов или серьезной концентрации.

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«Сохранение внимания на протяжении длительной встречи, управление автомобилем, монотонная работа в жарком цеху завода, которая требует постоянной осторожности – все это примеры такой деятельности», - сказала директор лаборатории физиологии Технологической школы биологических наук Джорджии Минди Миллард-Стаффорд.

«Качество функций высшего порядка, таких как арифметические вычисления или логическое мышление, падает», - добавила она.

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Ученые обнаружили, что проблемы начинаются тогда, когда тело теряет 2% нужной ему воды. Большинство людей вряд ли смогут сказать, достигли они такого уровня обезвоживание или нет. Такое состояние может наступить достаточно быстро, к примеру, через полчаса бега. Национальная академия наук, инженерии и медицины США советует мужчинам выпивать в день примерно 3,6 литра воды, а женщинам – 2,6 литра.