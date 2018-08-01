В России женщина умерла после пластической операции на груди

12:07, 01 августа 2018
Зарубежные новости
0 0
Женщина умерла после операции на груди / фото coinformatiquesolutions.com

Читайте такжеВ теле младенца врачи нашли 10 иголок

Об этом сообщили в Дальневосточном следственном управлении СК России. В связи с произошедшим возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей".

Отмечается, что женщина перенесла операцию в июле. После этого ее самочувствие ухудшилось, ее перевели в реанимацию. На третьи сутки после операции женщина умерла.

В настоящее время следствием принимаются все меры, направленные на установление обстоятельств произошедшего, назначен ряд экспертиз, изъяты медицинские документы.

Как сообщал УНИАН, в одной из московских клиник скончалась 39-летняя пациентка.  Смерть наступила во время проведения интимной пластики. Женщина не перенесла инъекцию лидокаина.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #смерть#Россия#операция