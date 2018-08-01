В России женщина умерла после пластической операции на груди

В ходе следствия будет дана полная комплексная оценка действиям врачей.

В российском Хабаровске пациентка скончалась после операции по маммопластике.

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Об этом сообщили в Дальневосточном следственном управлении СК России. В связи с произошедшим возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей".

Отмечается, что женщина перенесла операцию в июле. После этого ее самочувствие ухудшилось, ее перевели в реанимацию. На третьи сутки после операции женщина умерла.

В настоящее время следствием принимаются все меры, направленные на установление обстоятельств произошедшего, назначен ряд экспертиз, изъяты медицинские документы.

Как сообщал УНИАН, в одной из московских клиник скончалась 39-летняя пациентка. Смерть наступила во время проведения интимной пластики. Женщина не перенесла инъекцию лидокаина.