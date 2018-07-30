Лечение болезни Паркинсона стволовыми клетками впервые испытают на людях

Планируется, что эксперимент на людях по лечению болезни Паркинсона начнется 1 августа.

Группа ученых из Университета Киото в Японии получила одобрение от властей и вскоре начнет первое клиническое испытание по лечению болезни Паркинсона при помощи пересадки пациентам тканей, выращенных из индуцированных стволовых клеток (iPS-клеток).

Как сообщает The Japan Times.

В клиническом исследовании ученые планируют пересадить пациентам в мозг клеточные iPS-клетки доноров, ожидая, что трансплантированные клетки превратятся в нейроны и высвободят гормон допамин. Именно его недостаток и считается одной из главных причин возникновения болезни Паркинсона.

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Проект позволит ученым проверить эффективность и безопасность лечения. В частности, они будут видеть, не будут ли клетки iPS, которые не смогут полностью стать клетками предшественников нейронов, превращаться в опухоли.

Отмечается, что риск опухоли в этом случае выше, чем при первой в мире трансплантации клеток, сделанных из клеток iPS, в 2014 году группой ученых Riken в пациентам с хроническими заболеваниями глаз.

Однако, ранее специалисты университета уже проводили подобные эксперименты на обезьянах. После операций состояние животных, пораженных болезнью Паркинсона, значительно улучшилось, и в течение двух лет не было зафиксировано серьезных побочных эффектов, таких как возникновение опухолей.

Болезнь Паркинсона - это медленно прогрессирующее хроническое неврологическое заболевание, сопровождаемое, в частности, дрожательным параличом, мышечной ригидностью, снижением двигательной активности, неустойчивостью при ходьбе.