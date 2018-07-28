На вирусные гепатиты B и C в мире болеют 325 миллионов человек - ВОЗ

Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с гепатитами, он проходит под лозунгом: "Диагностировать и лечить гепатит".

Вирусными гепатитами B и С в мире болеют 325 млн человек.

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Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по случаю Всемирного дня борьбы с гепатитами, который отмечается сегодня.

«Вирусный гепатит — группа инфекционных болезней, известных как гепатит А, B, C и E, ежегодно поражает миллионы людей во всем мире.

Наибольшую проблему в сфере здравоохранения представляют вирусные гепатиты B и C, от которых страдают 325 млн человек по всему миру. Эти два вида гепатита протекают бессимптомно в течение долгого времени, иногда нескольких лет или даже десятилетий. Как минимум 60% случаев рака печени связаны с поздним диагностированием вирусов гепатита В и С», - сказано в сообщении.

Эксперты ВОЗ считают, что отсутствие доступа к тестированию и лечению — самый серьезный пробел, который необходимо восполнить для достижения к 2030 г. глобальных целей по ликвидации гепатита.

Мероприятия, организуемые ВОЗ по случаю Всемирного дня борьбы с гепатитами в 2018 г., проходят в этом году под лозунгом: «Диагностировать и лечить гепатит».

Как сообщал УНИАН, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что в Украине, по последним оценкам, около 2 млн человек инфицированы вирусом гепатита С. В то же время официально зарегистрированы только 53 тыс. больных.