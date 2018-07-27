В Польше украинка родила прямо на заводе, после чего пыталась избавиться от ребенка

Прокуратура открыла дело против роженицы за попытку убийства младенца.

В Польше под Люблином украинка родила прямо на предприятии по переработке овощей и фруктов, после чего пыталась избавиться от ребенка.

Как сообщает "Польское радио", женщина отошла от конвейера и пошла в туалет. После того, как она долго не возвращалась, ее начала искать сестра, которая нашла роженицу окровавленной в туалете. Другие работницы нашли в пластиковой емкости ребенка.

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Новорожденная девочка сначала не подавала признаков жизни, но потом открыла глаза и начала дышать. Младенца доставили в больницу.

Против украинки люблинская прокуратура начала следствие по делу о попытке убийства ребенка.

"Предварительная правовая квалификация, принятая районным прокурором, - это попытка убийства. Тем не менее, имея в виду обстоятельства, в которых это произошло, а именно во время родов, возможно под влиянием того, как они протекали, с медицинской точки зрения здесь могут иметь место различные явления, свидетельствующие о состоянии невменяемости роженицы, что потребует оценки судебного эксперта. Также прокурор должен иметь в виду обстоятельство привилегированного типа убийства", - рассказал прокурор Петр Ситарский.

Как сообщал УНИАН, 10 июля в Одесской области умерла новорожденная девочка, ее оставили на подоконнике в роддоме.