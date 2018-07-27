"Эффект летнего пениса": медики рассказали, как жара влияет на размер гениталий

Из-за высокой температуры кровеносные сосуды полового члена расширяются и набухают.

Один из американских пользователей соцсетей задался вопросом: не замечали ли представители сильного пола, что летом половой орган становится больше. В эту дискуссию пришлось вмешаться и врачам из США.

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Путем многочисленных и продолжительных экспериментов пытливые представители сильного пола выяснили: автор прав. Член действительно больше в жару, передает "Дни.ру".

Кроме того, в жаркую погоду, как оказалось, увеличивается в размерах не только член, но и яички. Врачи подтвердили: "эффект летнего пениса" исследователям не почудился, он существует.

Уролог объяснил, что из-за высокой температуры кровеносные сосуды полового члена расширяются и набухают - их обладателю кажется, что гениталии стали больше.

Как сообщал УНИАН, житель Великобритании Эндрю Вардл, несмотря на почтенный возраст, в 44 года готовится к первому в своей жизни занятию сексом. Он относится к числу немногих людей, которые столкнулись с отсутствием полового члена прямо при рождении.