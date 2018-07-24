Цветные карандаши содержат вещества, которые вызывают рак

Исследователи обнаружили в карандашах гидрокарбонаты, которые считаются канцерогенами.

Бросаться, грызть или облизывать? Обычно дети используют цветные карандаши как игрушку, а не предмет канцелярии. Поэтому Еврокомиссия к ним относится так же. Сколько ядовитых веществ в них проверили эксперты немецкого фонда Stiftung Warentest, пишет издание Der Spiegel.

Этот фонд оценивает товары и услуги на потребительском рынке Германии. Его исследование выявило, что каждый третий набор цветных карандашей содержит токсины, которые вызывают рак.

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В общем, во время исследования эксперты оценивали 35 наборов канцелярских предметов. Среди них 17 упаковок цветных карандашей, 12 наборов фломастеров и 6 тюбиков с чернилами. Издание отмечает, что обычно люди считают цветные карандаши безвредными. Но немецкие эксперты обнаружили в них избыточное количество полициклических ароматических гидрокарбонатов. Эти вещества считаются возбудителями рака. При этом, токсичность карандашей, как оказалось, не зависит от их стоимости. Во время эксперимента самые дорогие наборы содержали наибольшее количество токсинов. В целом из 17 наборов карандашей только 5 получили одобрительную оценку экспертов.

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Фломастеры же из-за своего не очень приятного химического запаха чаще считают вредными. Однако, немецкие эксперты говорят, что только в двух наборах из 12 обнаружили бензизотазолеин и метилизотазоленин. Это консерванты, которые также используют в моющих средствах. При контакте с кожей они могут вызвать аллергию. Относительно чернил, то почти все взятые для исследования образцы провалили тесты. Эксперты говорят, что лишь один из шести проверенных тюбиков не содержал вредных консервантов.

Ученые говорят, что карандаши и чернила даже с содержанием обнаруженных вредных веществ вряд ли представляют серьезную угрозу для здоровья. Впрочем, они все равно советуют тщательно мыть руки после рисования.