В Москве пациентка умерла во время проведения интимной пластики

По информации росСМИ, женщина не перенесла инъекцию лидокаина.

В одной из московских клиник РФ скончалась 39-летняя пациентка.

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Смерть наступила во время проведения интимной пластики. Женщина не перенесла инъекцию лидокаина, передают Dni.ru со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщал УНИАН, в Британии с новой силой разгорелся давний громкий скандал в связи с сообщениями о ненадлежащем использовании сильных болеутоляющих средств в больнице в Госпорте в графстве Хэмпшир. Более 450 пациентам выписывали опиоиды, чтобы они быстрее умирали.