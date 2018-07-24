В Москве пациентка умерла во время проведения интимной пластики

11:12, 24 июля 2018
Зарубежные новости
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Женщина умерла во время операции / фото coinformatiquesolutions.com

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Смерть наступила во время проведения интимной пластики. Женщина не перенесла инъекцию лидокаина, передают Dni.ru со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщал УНИАН, в Британии с новой силой разгорелся давний громкий скандал в связи с сообщениями о ненадлежащем использовании сильных болеутоляющих средств в больнице в Госпорте в графстве Хэмпшир. Более 450 пациентам выписывали опиоиды, чтобы они быстрее умирали.

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