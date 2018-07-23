Ученые объяснили, почему отсутствие секса опасно для женщин

Исследователи пришли к выводу о том, что женщинам опасно переставать заниматься сексом. В противном случае их организм ожидает следующее осложнение.

Не занимающиеся сексом женщины могут столкнуться с угрозой атрофии влагалища. При этом расстройстве стенки данного органа становятся слишком тонкими. Другими словами, если женщина не упражняет влагалище в достаточной степени, оно изнашивается.

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Ученые из Клиники Майо установили, что основными факторами риска подобной атрофии являются курение, отсутствие или малое количество традиционных родов, а также нехватка сексуальной активности, передает "МедикФорум".

Ученые подчеркивают, что подобная активность, как с партнером, так и без него, увеличивает кровоток и делает ткани влагалища более эластичными.

Также не так давно эксперты из Великобритании выяснили, что чем больше в жизни женщины бывает оргазмов, тем ниже у нее уровень стресса, который разрушительно влияет на все функции организма.

Ранее сексологи выяснили, какие ошибки мужчины чаще всего совершают во время секса.