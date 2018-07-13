Ученые напугали новой потенциальной супербактерией

По мнению британских исследователей, бактерия Mycoplasma genitalium может стать устойчивой к большинству современных антибиотиков уже через пять-десять лет. Инфекции, вызванные этим микроорганизмом, передаются половым путем.

Эксперты Британской ассоциации сексуального здоровья и ВИЧ обнаружили нового кандидата в супербактерии — микроорганизмы, выработавшие устойчивость к большинству известных антибиотиков, в том числе средствам «последнего резерва».

По мнению исследователей, такие свойства вскоре может приобрести бактерия Mycoplasma genitalium, передает Naked Science.

M. genitalium обитает в органах мочевыделительной и репродуктивной систем, она передается от человека к человеку во время полового акта. Бактерия может вызывать воспаления различных органов: уретры, матки, фаллопиевых труб. Исследования показывают, что инфекции, вызванные бактерией, могут быть фактором развития бесплодия.

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Бактерии M. genitalium известны с 1980-х, за это время они успели выработать устойчивость ко многим антибиотикам. Симптомы вызванных ими заболеваний легко спутать с проявлениями инфекций, возникших из-за других бактерий, например хламидий. Именно эта особенность делает M. genitalium потенциальной супербактерией: микоплазма уже успела стать устойчивой ко многим средствам, эффективным при хламидиозе (например, азитромицину). У пациентов с M. genitaliumэти антибиотики почти не облегчают симптомов и одновременно делают микоплазму все менее чувствительной к лекарствам.

Специалисты считают, что замедлить этот процесс поможет тестирование на M. genitalium для пациентов с уретритом и симптомами, характерными для сальпингита, воспаления фаллопиевых труб. Сейчас такие анализы проводятся не всегда: в некоторых странах, включая США, одобрены лишь немногие типы тестов на M. genitalium и врачи редко рекомендуют их пациентам. Такое тестирование особенно важно для женщин, планирующих беременность: не выявленная вовремя инфекция, связанная с M. genitalium, может стать причиной бесплодия.

Ранее американские ученые модифицировали структуру антибиотика ванкомицина таким образом, что он начал уничтожать микробов, выработавших устойчивость к оригинальной версии этого лекарства.