Эксперты не советуют людям доедать еду за собаками

Здоровье домашнего питомца и его владельца может пострадать.

В Великобритании стало вирусным видео, на котором владелица таксы дает своему псу полизать мороженое, а потом без проблем сама берется его есть. Много людей признали, что тоже так делают. Мол, собаки лижут лицо своих владельцев. И делить с ними пищу ничем не хуже. Однако, эксперты не советуют этого делать, пишет The Guardian.

Частично проблема в том, что собаки не прочь полакомиться любыми фекалиями, которые только находят в парке.

Читайте такжеНедовольный пес вылез из ванны и стал мемом (фотожабы)

«В слюне собак таким образом оказывается большое количество различных бактерий», - пояснили в организации Battersea Dogs & Cats Home, добавив, что, в конце концов, каждый владелец собаки сам должен для себя решить, есть с животным одно лакомство на двоих или нет. Однако, доедание за животным может закончиться проблемами в системе пищеварения.

Читайте такжеДелал массаж сердца: щенок попытался спасти полицейского и стал звездой интернета (видео)

В свою очередь, Ассоциация ветеринаров Великобритании строго не советует кушать одну и ту же еду с домашними животными из-за «вреда для здоровья как животного, так и человека». И даже если отбросить вред для людей, эксперты Battersea Dogs & Cats Home считают, что кормить собак мороженым, как на вирусном видео, вообще плохая идея. Поскольку сахар для них вреден и может привести к ожирению. Достаточно собаке несколько раз полизать мороженое, чтобы ее организм получил такой же вред, как человек от нескольких чизбургеров.