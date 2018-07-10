Работа в ночную смену разрушает синхронизацию между мозгом и кишечником

Именно поэтому у людей, которые работают ночью или путешествуют между часовыми поясами, часто болит живот.

Работа ночью может настолько нарушить биологические ритмы людей, что мозг и система пищеварения вообще начинают жить каждый своей жизнью. Такую угрозу, как пишет The Guardian, установили ученые из Центра сна и исследований результативности Вашингтонского государственного университета.

Они обнаружили, что три ночные смены подряд незначительно влияют на главные природные часы в мозге. Но при этом устраивают настоящий хаос в том, как функционирует кишечник, разрушая природный 12-часовой цикл.

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Вывод ученых проливает свет на драматический влияние работы в ночную смену на разные биологические часы, которые управляют природными ритмами органов и системами в человеческом теле. Внутреннее несогласование между днем и ночным временем суток может объяснить, почему люди, которые работают ночью, и те, кто страдает от последствий изменения часового пояса, часто жалуются на боли в животе и другие проблемы с кишечником. При этом, симптомы исчезают, как только тело приспосабливается к новому времени.

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«Один из симптомов, от которых люди страдают, когда путешествуют между часовыми поясами, - это желудочно-кишечный дискомфорт. Он возникает потому, что сбивается синхронизация кишечника с центральными биологическими часами», - пояснил директор Центра сна и исследований результативности Вашингтонского государственного университета Ханс Ван Донген.