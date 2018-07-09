Новая вакцина против ВИЧ оказалась эффективной

Ученые успешно завершили очередной этап клинических исследований экспериментальной вакцины против ВИЧ, в нем участвовали 393 добровольца. В следующем этапе примут участие более двух тысяч человек.

Международная группа ученых объявила о завершении фазы 1/2а клинических исследований вакцины против ВИЧ-1 — самого распространенного и патогенного типа ВИЧ.

Препарат со сравнительно небольшим количеством побочных эффектов позволил вызвать необходимый иммунный ответ у здоровых взрослых людей. Результаты испытаний позволят перейти к следующим этапам исследования с большим числом участников. Описание клинического исследования опубликовано в журнале The Lancet, передает Naked Science.

В этой фазе тестов приняли участие 393 человека из Южной и Восточной Африки, Таиланда и США в возрасте от 18 до 50 лет, все они не были заражены ВИЧ. Параллельно средство испытывали на 72 макаках-резусах: вакцина должна была защитить животных от заражения искусственно созданным вирусом SHIV-SF162P3, содержащим гены ВИЧ и вируса иммунодефицита обезьян (SIV).

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Для профилактики ВИЧ авторы исследования предложили использовать «мозаичную» вакцину Ad26.Mos.HIV, содержащую различные антигены ВИЧ (gag, env и pol). При создании средства использовали несколько штаммов ВИЧ, чтобы повысить эффективность вакцины. Этот препарат участники тестов получили в начале исследования и на двенадцатой неделе. Для доставки необходимых элементов в клетки организма использовали аденовирусный вектор Ad26. На 24-й и 48-й неделе испытаний волонтерам провели ревакцинацию с использованием различных комбинаций средств: отдельно белка gp140 (входит в состав оболочки ВИЧ), исходной вакцины Ad26.Mos.HIV с gp140 или без него, вакцины MVA (Modified Vaccinia Ankara) с тем же белком или без него.

Самым эффективным методом оказалась первичная вакцинация Ad26.Mos.HIV, за которой следовала ревакцинация тем же препаратом в сочетании с высокими дозами белка gp140. Она значительно усиливала активность антител к ВИЧ, процессы фагоцитоза (поглощение и уничтожение чужеродного организму материала) и ответ Т-клеток. Среди побочных эффектов добровольцы отметили головокружение, диарею и боли в спине. У макак-резусов эта комбинация тоже оказалась наиболее эффективной: она защитила от вируса 67% животных.

В следующем этапе исследований примут участие 2600 женщин из различных групп высокого риска заражения ВИЧ. По данным ВОЗ, в мире насчитывается около 37 миллионов человек с ВИЧ-инфекцией.

Как сообщал УНИАН, в Европе появится трехкомпонентный препарат для лечения ВИЧ-инфицированных пациентов.