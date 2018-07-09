Названы главные ошибки мужчин в сексе

Женщины рассказали о самых больших ошибках, которые мужчины совершают во время занятий сексом.

Сексологи выяснили, какие ошибки мужчины чаще всего совершают во время секса.

К числу наиболее распространённых и вызывающих самое резкое раздражение женщины относят желание мужчин получать оральное удовольствие, не спрашивая на это разрешение, передает "МедикФорум".

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Другими словами, мужчина чуть ли не силой подводит голову женщины к своему половому члену или же сам подносит его ко рту. Женщины считают, что их партнеры должны спрашивать о том, если у женщин настроения заниматься оральным сексом, а не принуждать к нему. В противном случае это становится крайне неприятным и даже агрессивным занятием.

В целом, женщинам не нравится, что мужчины вообще не интересуются всем тем, что больше всего заводит их партнерш и доставляет им удовольствие в постели. Это ещё одна наиболее распространённая ошибка мужчин. Если партнеры ведут откровенные разговоры об этом, а не экспериментируют, то женщины испытывают гораздо больше удовольствия от секса.

Ошибкой является потеря интереса к женщине после оргазма, который испытывает мужчина. Многие представители сильного пола перестают стимулировать свою партнершу, отказываясь даже от простых объятий и поцелуев, после того, как получают удовольствие. Таких партнеров женщины считают чрезмерными эгоистами, и заниматься сексом с ними более не стремятся.

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