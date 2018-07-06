Ученые разработали лекарство против устойчивых к антибиотикам бактерий

Исследователи создали новый препарат, который выслеживает и уничтожает вредные бактерии с помощью человеческой иммунной системы.

Ученые университета в Пенсильвании смешали традиционные антибиотики с молекулами, которые привлекают антитела иммунной системы человека. Такой «иммунобиотик» способен противодействовать большому спектру бактерий, которые вызывают различной тяжести болезни: от пищевых отравлений до пневмонии. Новый препарат может также эффективно бороться с бактериями, которые демонстрируют устойчивость к новейшим антибиотикам. Об этом пишет The Guardian.

«Вдохновением для создания такого препарата стали последние успехи иммунотерапии в лечении рака», - сказал Маркос Пирс, который возглавил группу разработчиков нового препарата.

Иммунотерапия тоже предусматривает использование силы иммунной системы человека, но для уничтожения клеток болезни, а не бактерий. Ученые решили выяснить, можно ли использовать природные ресурсы человеческого тела для того, чтобы помочь антибиотикам бороться с болезнями более эффективно.

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Пирс и его команда испытали иммунобиотик против ряда бактерий, которым Всемирная организация здравоохранения придает высокую приоритетность, потому что лишь несколько препаратов в мире способны с ними бороться. Среди них - Pseudomonas aeruginosa - бактерия, которая вызывает пневмонию у людей, которые страдают от рака, кистозного фиброза или ожогов. Испытания проводились на зараженных бактерией нитчатых червах. Как оказалось, иммунобиотик успешно справился с уничтожением возбудителя болезней.

Атакуя бактерию, препарат, в основе которого лежит антибиотик полимиксин, наносит прямой удар по ней и при этом служит маяком для антител иммунной системы, которые значительно усиливают эффект. Бактерия, покрытая антителами, в конце концов, уничтожаются белыми кровяными тельцами.

Ученые говорят, что новому препарату еще предстоит пройти ряд тестов. В частности, нужно проверить, не будет ли он токсичным для людей. Однако, во время испытания на клетках животных не было выявлено никакого вреда от него.