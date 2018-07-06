Ученые разработали "умный" унитаз-лабораторию (видео)
10:08, 06 июля 2018Зарубежные новости
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Унитаз поможет владельцам выявить нарушения здоровья.
Ученые разработали унитаз, который поможет владельцам выявить нарушения здоровья
Исследователи из Кембриджского университета разработали "умный" туалет, который поможет его владельцу сэкономить на анализах и вовремя выявить нарушения здоровья.
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Получив образцы, изобретение может сразу отправить все показатели владельцу на смартфон или же напрямую врачу. Кроме отклонений в норме, унитаз может выявить наличие наркотиков.
В домах такие сантехнические лаборатории, как отмечают ученые, появятся не ранее чем за 10 лет.
Ранее результаты исследований последних лет показали, что сушилки для рук очень опасны для здоровья.
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