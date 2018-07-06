Ученые разработали "умный" унитаз-лабораторию (видео)

Унитаз поможет владельцам выявить нарушения здоровья.

Исследователи из Кембриджского университета разработали "умный" туалет, который поможет его владельцу сэкономить на анализах и вовремя выявить нарушения здоровья.

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Получив образцы, изобретение может сразу отправить все показатели владельцу на смартфон или же напрямую врачу. Кроме отклонений в норме, унитаз может выявить наличие наркотиков.

В домах такие сантехнические лаборатории, как отмечают ученые, появятся не ранее чем за 10 лет.

Ранее результаты исследований последних лет показали, что сушилки для рук очень опасны для здоровья.