В теле младенца врачи нашли 10 иголок

10:36, 05 июля 2018
Зарубежные новости
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Врачам удалось извлечь только шесть игл / фото УНИАН

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При рентген-обследовании медики обнаружили иглы в черепной части головы, нижней части носа, в ногах, на шее и в грудной клетке, а также в других частях тела ребенка, передает Sputniknews-uz.com.

Во время первой операции врачам удалось извлечь только шесть игл, еще четыре пока находятся внутри.

Напомним, в январе врачи нашли в теле у 11-месячного ребенка из Узбекистана 16 швейных иголок, которые находились там около месяца. 

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