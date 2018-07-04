Ученые выяснили, полезен ли кофе в больших количествах

Новое исследование американских медиков показало, что даже люди, которые выпивают по 8 чашек в день, живут немного дольше тех, кто не пьет кофе совсем.

Группа исследователей из штатов Мэриленд и Иллинойс проанализировала данные о здоровье, продолжительности жизни и потреблении кофе 498 тысяч человек из британской базы данных UK Biobank; кроме того, ученые учитывали данные о наличии и отсутствии генетических вариантов, связанных с метаболизмом кофеина.

Ученые установили, что среди людей, данные о которых были занесены в базу данных, люди, выпивавшие от 1 до 8 чашек кофе в день, за десять лет умирали на 10−15% реже, чем те, кто вообще не пил кофе. При этом то, какой кофе пили эти люди — растворимый или молотый или даже без кофеина, не сказалось на результатах, передает "Популярная механика".

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Вывод о непосредственном влиянии кофе на продолжительность жизни из этого сделать нельзя, отмечают авторы исследования — ведь ученые не знают, какие факторы повлияли на статистику. Может быть, все дело в уровне жизни, доходе, позволяющем пить много кофе. Да и выборка была неидеальной: вряд ли по гражданам Великобритании, сдавшим слюну для генетического анализа и согласившихся ответить на вопросы о своих привычках, можно судить о человечестве в целом.

Однако, несмотря на все погрешности, исследование дает взможность заключить, что даже усиленное употребление кофеина не подрывает здоровье и не снижает продолжительность жизни. В пользу исследования говорит и размер базы; кроме того, при анализе данных ученые учитывали влияние таких факторов, как курение и лишний вес.

Ранее ученые выяснили, что употребление кофеина повышает внимание и работоспособность людей в коллективе.