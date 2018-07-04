Ученые обещают, что человек больше не будет пахнуть потом в жаркие дни

Ученые смогли детально зафиксировать ключевую часть процесса, во время которого бактерии в области подмышек и производят свой самый неприятный компонент, рождающий резкий запах.

Ученые обещают покончить с проблемой неприятного запаха тела. Они выяснили, как именно бактерии из областей подмышек производят этот запах, а значит, появилась и возможность его устранить.

В жаркие летние дни миллионы людей сталкиваются с проблемой неприятного запаха тела. Если сам человек не отличается повышенной потливостью, то он вынужден терпеть эти запахи со стороны окружающих в общественном транспорте и других публичных местах, передает "МедикФорум".

Однако ученые из английского Университета Йорка смогли детально зафиксировать ключевую часть процесса, во время которого бактерии в области подмышек и производят свой самый неприятный компонент, рождающий резкий запах. Это открытие может привести к созданию гораздо более мощных дезодорантов, нацеленных именно на данные процессы.

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Большинство существующих дезодорантов либо пытаются уничтожить дурно пахнущие бактерии, либо замаскировать запах. А новое гигиеническое средство, созданное на основе открытия ученых, будет рассчитано на предотвращение возникновения этого запаха изначально. Роль бактерий в его производстве давно известна, но ученые лишь недавно обнаружили, что за этот запах отвечает лишь небольшая популяция бактерий. Впрочем, до последнего времени было не очень понятно, каким именно образом бактерии создают этот аромат.

Неприятный запах тела рождается в тот момент, когда бактерии сталкиваются с не имеющими запаха компонентами, выделяемыми в области подмышек с потом, конвертируя их в химические вещества.

Исследователи теперь установили самую первую стадию этого процесса, выяснив транспортную молекулу, которая позволяет бактериям распознавать и проглатывать эти не имеющие запаха компоненты.

Ранее исследователи выяснили, что запахи помогают детям принимать решения.