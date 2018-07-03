"Я веду постоянную битву": отчаявшаяся из-за неизлечимого болевого синдрома девушка согласилась на ампутацию ноги

Девушка страдает от болезни в течение 7 лет.

24-летняя девушка, страдающая от постоянной боли из-за изматывающего нервного нарушения, хочет пройти через операцию по ампутации ноги. Только таким образом она может избавиться от расстройства.

Внешне жительница Бирмингема Пейдж Ховитт выглядит вполне себе здоровый и даже красивой девушкой, которой можно заниматься модельной карьерой и наслаждаться счастливой личной жизнью. В реальности она каждый день мучается от такой боли, из-за которой всерьёз планирует пройти через ампутацию ноги, передает "МедикФорум".

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У Пейдж диагностировали сложный комплексный болевой синдром, вызывающий сильнейшие болевые ощущения в области левого колена. От этой болезни девушка страдает в течение 7 лет после того, как ее нервы были задеты в ходе обычной операции на коленной чашечке.

С тех пор Пейдж пробовала самые разные способы борьбы с болью, но ни один из них не оказался достаточно эффективным. Она так отчаялась, что теперь всерьёз готова пройти через ампутацию ноги.

Девушке необходимо собрать 9 тыс. фунтов и оплатить ампутацию в частном медицинском учреждении, после чего заниматься подбором протеза.

"Я веду постоянную битву, которая никак не хочет закончиться. Люди вокруг меня просто не представляют, какую сильную боль я испытываю. Такое ощущение, что моё колено постоянно горит, и никакой водой этот пожар не затушить. Я хочу рассказать о своём случае не только потому, что надеюсь на какое-то чудо или какой-то волшебный совет. Мне хочется привлечь внимание к людям, страдающим от таких же проблем. Может быть, ученые смогут нам чем-то помочь", - рассказывает она.

Ранее ученые создали искусственную ногу, которая позволяет пациенту почувствовать почву.