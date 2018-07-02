Названы причины, мешающие похудеть

Психологи рассказали, каковы реальные причины того, что мы не в состоянии следовать тем или иным диетам.

По мнению психологов из Великобритании, подавляющее большинство желающих похудеть людей не справляются со следованием определенным диетам.

Чаще всего причиной этого являются искушения и социальное давление, передает "МедикФорум".

Отмечается, что наш мозг эволюционировал воспринимать образы еды по принципу «вижу пищу - ем пищу» ещё с тех времен, когда нам приходилось добывать себе пропитание охотой. Именно с этим связано основное искушение, которое никак не удаётся побороть.

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Кроме того, существует и социальное давление. Мы оказываемся в обстановке, когда друзья уговаривают нас попробовать то или иное домашнее блюдо или десерт либо выпить дополнительный бокал вина. Приём пищи часто является важным средством коммуникаций, то есть общения людей между собой.

Также к перееданию подталкивают привычки. Люди привыкли принимать пищу в определенные периоды времени, употребляя любимые домашние блюда вроде пельменей или блинов. Мощнейшим драйвером переедания часто является желание просто сэкономить. К сожалению, здоровые продукты питания стоят намного дороже не очень здоровых.

Еще одной существенной причиной переедания являются эмоции. Пища никогда не была просто топливом для организма, ее прием с детства всегда был связан с ощущениями любви, заботы и участия. К сожалению, у человека есть не очень большое количество способов обуздать те или иные эмоции, и питание является одним из них.

Как сообщал УНИАН, и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун считает средиземноморскую диету самой полезной и доступной.