Посещение одного и того же врача продлило жизнь пациентам - ученые

Исследования проводились в девяти странах мира, включая США, Канаду, Великобританию, Израиль, Тайвань и Южную Корею.

Британские исследователи пришли к выводу, что показатели смертности среди пациентов, регулярно посещающих одного и того же врача, оказались в среднем ниже, чем у тех, кто всякий раз обращается к разным специалистам одного профиля.

По мнению ученых, доверие к хорошо знакомому доктору помогает пациентам охотнее рассказывать о своем состоянии и более последовательно придерживаться рекомендаций. Работа опубликована в журнале BMJ Open, передает Naked Science.

Ученые проанализировали базы данных Embase, MEDLINE и Web of Science, выбрав 22 статьи, вышедшие с 2010 года. Исследования проводились в девяти странах мира, включая США, Канаду, Великобританию, Израиль, Тайвань и Южную Корею. В самом крупном из исследований учитывались данные о 396 838 пациентах. Работы, отобранные для метаанализа, были посвящены разным проблемам, но все они содержали данные о смертности пациентов и о том, к каким врачам они обращались.

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Восемнадцать работ из 22 показывали, что стойкая зависимость между постоянством в выборе врача и более низкими показателями смертности пациентов действительно существует. Закономерность сохранялась не только при посещениях терапевтов и врачей общей практики, но и в случае врачей-специалистов от хирургов до психиатров. Авторы метаанализа отмечают: в оставшихся четырех исследованиях взаимосвязь между последовательностью посещений и сроком жизни рассматривали в рамках относительно коротких промежутков времени.

Изученные работы показали: люди, которые регулярно посещают одного лечащего врача определенной специальности, чаще склонны соблюдать медицинские рекомендации и прибегать к мерам, предотвращающим заболевания (например, вовремя делать прививки). Также этим пациентам реже требовалась срочная госпитализация. Согласно одному из исследований, у пациентов, проходивших консультации разных хирургов, вероятность смерти в течение года в два раза превышала риски тех, кто посещал одного и того же врача.

Один из авторов метаанализа Денис Перейра Грей поясняет: «Обращаясь к хорошо знакомому врачу, пациенты ощущают себя свободнее и более склонны делиться с доктором всей необходимой информацией, включая достаточно личные сведения или сообщения о том, что их тревожит. Благодаря этому врач может точнее подобрать оптимальную схему лечения».

В дальнейшем авторы работы планируют изучить взаимосвязь долголетия и последовательности посещения врача с учетом многих факторов риска: возраста, пола, вредных привычек, уровня образования и доходов.