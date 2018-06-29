После 105 лет шансы людей прожить еще дольше значительно возрастают

Ученые допускают, что предел продолжительности человеческой жизни может и не существовать.

Принято считать, что чем страшим становишься, тем ближе смерть. Это очевидная правда жизни. Но новое исследование указывает на то, что шансы умереть могут сильно сократиться, по крайней мере для тех, кто дожил до 105 лет.

Об этом пишет The Guardian. Ученые установили, что уровень вероятности смерти растет экспоненциально со старением. Однако в 80 лет он останавливается, а после 105 лет даже начинает немного сокращаться. В таком возрасте шансы отдать Богу душу на конкретном году жизни - 50 на 50.

"Это все равно, что бросать монетку каждый год", - сказал профессор Института демографических исследований Макса Планка в Германии Джим Вупель, который выступил одним из авторов исследования о порог старения.

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Его выводы усилили необычно жаркие дебаты между двумя лагерями ученых, которые спорят, приближается ли человечество к своему крайнему порогу продолжительности жизни. Исследования Вупеля делают вывод, что как таковой максимальной продолжительности жизни людей может и не существовать. Эти выводы ученый и его команда сделали на основе данных о почти 4 тысячи итальянцев, которым было за 105 лет. Ученые следили за жизнью долгожителей в период с 2009 до 2015 годов.

"Если смертность остается неизменной на фоне того, что все больше и больше людей доживают до очень почтенного возраста, рекорд обязательно будет побит", - считает Вупель.

Демографические данные также указывают на то, что шансы умереть в 68 лет составляют 2%. Но в 76 лет они удваиваются. В 97-м они равны 30%. Таким образом, шансы умереть удваиваются каждые восемь лет. Эта закономерность известна под названием "Закон смертности Гомпертца". Согласно с этим законом, люди не должны жить дольше 111 лет. Потому что тогда шансы умереть равны 100%, согласно прогрессии. Но данные указывают на то, что в определенной точке риск перестает удваиваться и даже несколько сокращается.

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Старейший человек, когда-либо живший на Земле, - это женщина из Франции Жанна Кальман. Она умерла в 1997 году в возрасте 122 лет. Поэтому некоторые ученые считают, что тот факт, что ее рекорд не был побит до этого времени, несмотря на рост количества тех, кому за 100, доказывает, что человечество достигло своего возрастного максимума.