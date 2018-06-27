Названа смертельная опасность кастрюль и сковород с антипригарным покрытием

Использующиеся в сковородках с антипригарным покрытием химикаты проникают в питьевую воду и могут вызывать рак. К такому пугающему выводу пришли американские исследователи.

Содержащиеся в сковородках с антипригарным покрытием химические вещества проникают в питьевую воду, из-за чего они могут провоцировать рак.

По данным Агентства по защите окружающей среды из Вашингтона, микроскопические частицы в химикатах, применяющихся для антипригарной кухонной посуды, непромокаемой одежды и некоторых ковров, расщепляются и тем самым проникают в пищевую цепочку, передает "МедикФорум".

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Предыдущие исследования пришли к выводу о том, что эти химические вещества связаны с раком, повышенным уровнем холестерина и снижением функционирования иммунной системы. Ученые обнаружили эти вещества в каждой третьей упаковке для продуктов питания. Производители утверждают, что используют химикаты для продления срока службы своих изделий и для их большей безопасности.

Отмечается, что в антипригарных покрытиях используются химические вещества, которые увеличивали риск опухолей печени, поджелудочной железы и яичек у лабораторных животных. Они также снижали их фертильность.

Среди прочих рисков воздействия данных веществ на здоровье отмечаются прибавка веса, гормональные изменения, нарушения в работе щитовидной железы, дефицит веса детей при рождении и воспалительные болезни кишечника. Данные химикаты проникают в пищу при избыточном нагревании посуды или после того, как ее царапают. Когда посуда, одежда или ковры оказываются на мусорных свалках, то химикаты могут проникать в почву, откуда они попадают в воду и обратно в пищевую цепочку.

Ранее исследователи из США обнаружили новый тип рака предстательной железы. Речь идет о метастазирующих опухолях с измененным геном CDK12.