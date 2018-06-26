Родившийся без пениса 44-летний мужчина готовится к первому сексу

Пластические хирурги установили мужчине протез пениса стоимостью 50 тысяч фунтов.

Рожденный без полового члена мужчина все-таки сможет заняться сексом впервые в жизни.

Житель Великобритании Эндрю Вардл, несмотря на почтенный возраст, в 44 года готовятся к первому в своей жизни занятию сексом. Он относится к числу немногих людей, которые столкнулись с отсутствием полового члена прямо при рождении, передает "МедикФорум".

Однако врачи Лондонского университетского госпиталя успешно провели Эндрю последнюю стадию установки импланта пениса стоимостью в 50 тысяч фунтов. И теперь ничто не мешает мужчине лишиться девственности. Правда, в течение следующих 10 дней ему придется жить в состоянии эрекции, поскольку его имплант сейчас надут, и будет сдуваться постепенно.

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Врачи рассказали мужчине, что ему нужно подождать 6 недель перед тем, как он займется любовью со своей давней подругой. Успешная фаллопластика, которая включала в себя установку насоса для создания эрекции, поможет Эндрю ощущать то, с чем сталкиваются многие другие мужчины.

Англичанин является жертвой экстрофии мочевого пузыря - редкого родового дефекта, при котором этот орган формируется снаружи тела. У Эндрю имеются яички, но нет пениса. Еще ребенком он прошел через хирургическую операцию по созданию искусственного прохода в мочеполовую систему. После этого последовали 15 операций для создания специальной трубки из мочевого пузыря, через которую нормально отходила моча. Эндрю долгое время страдал от проблем с почками. Он находился в таком отчаянии, что даже пытался совершить самоубийство, но в 2012 году врачи дали ему надежду на установку протеза.

Лишь в 2014 Эндрю прошел через первую операцию по удалению стомы, и впоследствии ему потребовалось еще два года для завершения всей этой процедуры. В 2015 пластические хирурги создали основу для пениса из кожи, мышц и нервов левой руки, а также вен в правой руке пациента. В течение следующих трех лет хирурги обсуждали подробности проведения основной операции, пока она все-таки не состоялась в декабре 2017.

Наконец Эндрю прошел через последнюю хирургическую процедуру, после которой фаллопластика была завершена. Ожидается, что пациент будет испытывать те же ощущения при занятиях сексом, что и остальные мужчины с нормальными пенисами.

Ранее обладателя самого большого в мире полового члена, 55-летнего мексиканца Роберто Эсквивела Кабрера, признали нетрудоспособным из-за того, что длина его пениса не позволяет ему носить униформу и выполнять элементарные движения такие как, например, встать на колени.