Названа лучшая поза для получения женщиной оргазма

12:22, 26 июня 2018
Зарубежные новости
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Названы лучшие позы для получения оргазма у женщин / фото pixabay.com

Об этом заявили американские ученые из Университета Индианы, передает "Сегодня.Lifestyle".

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Помимо лучшего доступа до точки G, поза наездницы позволяет контролировать глубину и темп проникновения. Кроме этой, они назвали удачной еще и миссионерскую позу.

Эти позы практикует каждая пара, но есть и плохая новость: все остальные позиции, которые ранее считались очень эффективными, на самом деле не способствуют получению оргазма.

Ранее были названы шесть причин, по которым для любой пары критически важно заниматься сексом.

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Теги: #ученые#секс