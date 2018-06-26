Названа лучшая поза для получения женщиной оргазма
12:22, 26 июня 2018Зарубежные новости
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Интересное заявление об эффективных для достижения оргазма позах сделали ученые из США.
Названы лучшие позы для получения оргазма у женщин / фото pixabay.com
Поза "наездницы" в сексе является идеальной для получения женщиной оргазма.
Об этом заявили американские ученые из Университета Индианы, передает "Сегодня.Lifestyle".
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Помимо лучшего доступа до точки G, поза наездницы позволяет контролировать глубину и темп проникновения. Кроме этой, они назвали удачной еще и миссионерскую позу.
Эти позы практикует каждая пара, но есть и плохая новость: все остальные позиции, которые ранее считались очень эффективными, на самом деле не способствуют получению оргазма.
Ранее были названы шесть причин, по которым для любой пары критически важно заниматься сексом.
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