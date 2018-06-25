Найден способ блокировки клеток четырех видов рака

Группе онкологов и химиков из США удалось получить соединение, блокирующее перемещение раковых клеток в организме. В перспективе разработка поможет не допускать формирования метастазов и повысит эффективность существующих методов терапии рака.

Американские исследователи разработали соединение, позволяющее «обездвижить» раковые клетки, не давая им перемещаться в организме пациента.

Метод оказался эффективным для четырех типов заболеваний: рака молочной железы, простаты, легких, а также колоректального рака. Описание разработки опубликовано в журнале Nature Communications, передает Naked Science.

Шансы на излечение от многих видов рака стремительно падают, когда пораженные клетки начинают мигрировать из первичного очага болезни в другие области тела. В результате возникают метастазы — вторичные очаги заболевания. Чаще всего они формируются в лимфатических узлах, печени и легких. По словам ученых, новый метод позволит остановить движение клеток, не выпуская их за пределы изначального очага заболевания. Это повысит вероятность излечения с помощью уже существующих методов.

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Новое соединение KBU2046 — производное изофлавона генистеина, который содержится в сое, садовых бобах и кофе. Ранее с помощью генистеина удавалось остановить формирование метастазов у мышей с опухолями предстательной железы. Несмотря на это, использовать сам генистеин в терапии рака у людей невозможно: вещество влияет на многие процессы в организме, поэтому может вызвать опасные побочные эффекты.

Исследователи синтезировали несколько структурных модификаций генистеина и протестировали, как эти вещества взаимодействуют с клетками опухолей. KBU2046 «обездвиживает» раковые клетки, блокируя фосфорилирование белка HSP90β, который относится к классу белков теплового шока: их экспрессия усиливается при повышении температуры или в иных стрессовых условиях. KBU2046 признали самым эффективным из исследованных соединений — оно вызывало минимум побочных эффектов и не связывалось с рецепторами эстрогена (это могло бы спровоцировать нежелательные реакции при раке молочной железы). В исследованиях in vitro вещество помешало перемещению клеток четырех распространенных типов рака.

Методику уже испытали на мышах с несколькими типами опухолей. KBU2046 успешно блокировало появление метастазов, замедляло разрушение костной ткани и увеличивало срок жизни животных. Испытания с участием людей еще не проводились. По словам создателей технологии, такое исследование займет не менее двух лет.