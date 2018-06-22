Определенная доза кофе может быть полезной для сердца - ученые

По данным исследователей, кофеин улучшает функции клеток, которые составляют внутреннюю поверхность сосудов.

Исследователи из Дюссельдорфского университета в Германии выяснили, что регулярное употребление кофе защищает клетки сердечно-сосудистой системы от повреждений.

Об этом пишет Сноб со ссылкой на журнал Plos.

Согласно статье, такого эффекта можно достигнуть, если употреблять кофеин в объеме четырех чашек в день. По данным исследователей, он улучшает функции клеток, которые составляют внутреннюю поверхность сосудов. Кроме того, кофеин способствует активному поступлению в митохондрии белка р27, замедляющего старение клеток.

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По словам ученых, p27 нашли в митохондриях всех главных типов клеток сердечно-сосудистой системы. Он предотвращает гибель клеток сердца и укрепляет его.

Исследователи провели испытания на грызунах и доказали, что кофеин, оказывая воздействие на белок, снижает риск повреждения сердца у пожилых и страдающих ожирением подопытных.