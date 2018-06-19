Нейросеть Google расскажет, когда вы умрете

Нейросистема "Медицинский мозг" облегчит труд врачей и минимизирует риск врачебных ошибок.

Специалистами американской IT-корпорации Google разработана нейросеть «Медицинский мозг», которая делает прогнозы о предстоящей смерти пациентов. По словам разработчиков, во время испытания нейросистема смогла точно предсказать смерть женщины.

«Медицинский мозг» прогнозирует не только смертность. Главной его задачей является как раз прогнозирование возможностей выздоровления, передает МедикФорум.

Для этого система анализирует информацию о пациенте, учитывая множество нюансов в состоянии его здоровья, а также образ жизни и питания, специфику лечения и прочие факторы. Но в случае тяжелого заболевания искусственный разум может назвать вполне конкретную дату смерти.

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«Медицинский мозг» был апробирован в ходе лечения женщины, болевшей раком груди. Он проанализировал более чем 175,6 тысяч факторов, способных повлиять на вероятность кончины этой пациентки в ближайшие дни, и в итоге сообщил о вероятности смерти, с которой были не согласны лечившие женщину врачи. Однако, несмотря на оптимизм медиков, искусственный интеллект оказался прав - пациентка скончалась через несколько суток после сделанного системой прогноза.

Считается, что подобная нейросистема облегчит труд врачей и минимизирует риск врачебных ошибок - диагнозы и прогнозирование хода болезней пациентов станут гораздо более точными.