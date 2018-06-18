Названы пять продуктов, ускоряющих появление морщин

В течение дня нужно обязательно пить просто чистую воду, это защищает кожу от обезвоживания.

Названы продукты, ускоряющие появление морщин. Они присутствуют в повседневном рационе питания множества людей, утверждают специалисты.

Среди них - сахар, молоко, специи, кофе и чай, передает MedikForum.

Сахар. По словам ученых, сладкое (не только сахар, но и подсластители) – это главный после ультрафиолета виновник ранних морщин. В процессе усвоения сахара возникает гликирование, из-за которого затвердевают и разрушаются молекулы коллагена и эластина, отвечающие за гладкость и упругость кожи.

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Больше всего этих элементов содержится на лбу, и у самых активных сладкоежек на лбу могут появиться особенно глубокие морщины. Что касается подсластителей, то они, как отмечают эксперты, могут стать причиной кожных воспалений и мешков под глазами.

Молоко. Употребляя молочные продукты, важно следить за тем, как на это реагирует кожа. У многих людей после «молочки» могут возникать угри и покраснения, причем для этого не обязательно обладать непереносимостью лактозы.

Специи. Пряная пища активизирует кровообращение. Люди с врожденной склонностью к куперозу могут столкнуться с появлением специфических проблем в связи с разрывом мелких кровеносных сосудов, не выдерживающих активного кровотока.

Кофе и чай. Эти напитки относятся к диуретическим, то есть, активирующим мочеиспускание и таким образом способствующим обезвоживанию организма. Лишаясь влаги, кожа становится менее эластичной и более склонной к повреждениям.

Ранее были названы ТОП-3 продукта, которые помогают быть стрессоустойчивыми. Среди них - бананы, болгарский перец и черный шоколад.