Гигантские вирусы оказались "фабрикой генов", которые раньше не встречались ни в одном живом организме

По мнению ученых, случайное производство генов может составлять основу для мутаций других организмов и как следствие — всего биоразнообразия.

Ученые обнаружили, что необычные гигантские вирусы, найденные пять лет назад, могут оказаться «фабрикой генов».

В них случайным образом формируются гены, которые раньше не встречались ни в одном живом организме. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications, передает "Индикатор".

В 2013 году были открыты вирусы нового рода, названного Pandoravirus. Это самые крупные из всех известных вирусов, их размеры сравнимы с размерами бактерий (в среднем бактерия занимает порядка микрометра в длину или ширину, а вирусы, как правило, — в десятки раз меньше). Еще одно удивительное свойство — необычайно сложный геном, который даже превосходит по размерам геном некоторых организмов. Французские ученые нашли еще три новых представителя рода Pandoravirus и предположили, какую роль они выполняют в природе.

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По мнению ученых, гигантские вирусы могут быть своего рода «фабрикой генов». На эту мысль исследователей натолкнули их необычные свойства. Во-первых, у открытых видов геномы совпадали всего наполовину, однако обычно представители одного рода разделяют гораздо большую долю генов. Во-вторых, в их ДНК много генов, кодирующих белки, аналогов которым нет ни у одного известного живого организма — их называют «генами-сиротами». Причем эти гены для разных видов вирусов Pandoravirus разные, а, значит, появлялись они не от одного общего предка.

Исследователи изучили геном вирусов с помощью методов биоинформатики. Оказалось, что «гены-сироты» очень похожи по свойствам на те участки генома, которые вообще не кодируют никакой белок. Отсюда ученые сделали вывод, что они появляются случайным образом как раз из этих областей генома. В результате у различных представителей рода возникают уникальные гены, не встречающиеся у других организмов. По мнению ученых, такое случайное производство генов может составлять основу для мутаций других организмов и как следствие — всего биоразнообразия.

Ранее ученые заявили, что уже через 10 лет организм человека может стать неуязвимым к практически всем известным вирусам, а также прионным и онкологическим заболеваниям.