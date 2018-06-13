Стремительно "глупеют": ученые заявили о резком снижении уровня человеческого интеллекта

Ученые из Норвегии пришли к выводу, что люди «глупеют». Ограниченность выборки, впрочем, не позволяет с уверенностью применить полученные результаты для всей Земли.

Все чаще звучат заявления о том, что человечество «стремительно глупеет». Этот сомнительный, на первый взгляд, тезис в очередной раз подтвердили норвежские ученые из Центра экономических исследований Ragnar Frisch.

Они провели анализ результатов IQ-тестов 730 тысяч людей, которые поступили на военную службу в 1970-2009 годах. Согласно им, за одно поколение уровень интеллекта падал в среднем на семь пунктов, что, безусловно, очень серьезный показатель. В качестве причин ученые рассматривают экологические проблемы, а также изменения образа жизни. Речь, в частности, идет о компьютерных технологиях, передает Naked Science.

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Некоторые уже успели подвергнуть исследование критике, указав на ограниченность выборки. Полученные результаты действительно нельзя применить в отношении всего населения планеты. Однако ранее другая группа ученых уже приходила к аналогичным выводам. Так, исследователи сравнивали уровень образованности современных людей и жителей Викторианской эпохи с 1837 по 1901 год. Согласно результатам, тогда человек был более развит и изобретателен.

Программа, анализирующая психофизические данные, показала, что скорость реакции мужчины в 1889 году равнялась 183 миллисекундам, в то время как сегодня этот показатель — 253 миллисекунды. В случае с женщинами показатели составили 188 и 261 миллисекунду соответственно.

Специалисты также выяснили, что каждое десятилетие IQ падал на 1,23 балла, а за полтора века снижение составило 14 баллов. По мнению экспертов, при такой динамике человек может со временем опуститься до уровня развитой обезьяны.

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