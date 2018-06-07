Человеческие уши признали идеальным "домом" для тараканов

21:30, 07 июня 2018
Зарубежные новости
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Ученые рассказали, почему тараканы так облюбовали уши людей / фото pixabay.com

Как оказалось, насекомых привлекает запах ушного канала, там они также чувствуют себя в безопасности, передает The Verge.

Насекомые любят небольшие, теплые и влажные места, поэтому неподвижный человек становится идеальной жертвой. 

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"Для таракана ухо кажется безопасным местом для еды или отдыха", - отмечает эксперт-энтомолог Коби Шаль.

Проблема в том, что забравшийся в ухо таракан, как правило, застревает и не может самостоятельно выбраться оттуда. Иногда они могут жить там целую неделю без пищи и воды. 

Люди инстинктивно пытаются достать инородное тело из ушного канала и тем самым убивают таракана. Это опасно: в предсмертных конвульсиях он может повредить барабанную перепонку и лишить слуха. Кроме того, внутри него находятся миллионы бактерий, которые могут привести к инфекциям.Поэтому в случае попадания в ухо насекомого рекомендуется обращаться к врачу.

Ранее в Китае сбежали более миллиона тараканов, выращиваемых для медицины.

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