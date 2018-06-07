В США мужчину укусила отрубленная голова змеи: врачи думали, что не выживет

Житель Техаса отрубил голову гремучей змее, после чего она укусила его и выпустила весь яд вместо обычной порции.

Ядовитая змея даже с отрубленной головой может представлять угрозу на жизни, убедился недавно на собственном опыте житель Техаса. О необычном происшествии журналистам рассказала его жена.

Как передает Би-би-си, 27 мая мужчина, копаясь в саду, наткнулся на гремучую змею длиной более метра. Лопатой он отрубил рептилии голову.

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Когда мужчина нагнулся, чтобы выкинуть останки змеи, отрубленная голова его укусила. Причем выпустила голова весь остававшийся в ней яд, а не небольшую порцию, как было бы в случае обычного укуса.

Житель Техаса сразу же почувствовал недомогание, потерял зрение, у него началось внутреннее кровотечение. В первые сутки после укуса врачи сомневались, что ему удастся выжить, но сейчас пострадавший находится в стабильном состоянии. Обычно укушенному требуется одна-две дозы противоядия, но мужчине понадобились 26 доз лекарства.

По словам специалистов, у мертвой ядовитой змеи кусательный рефлекс может сохраняться практически до часа, даже если ее голова отделена от тела.

Как сообщал УНИАН, ранее на Закарпатье убили огромную змею.