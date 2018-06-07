Ученые предупредили о новой угрозе здоровью людей

10:53, 07 июня 2018
Зарубежные новости
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Собаки могут стать природным резервуаром вируса гриппа, выяснили ученые / Фото: newsru.co.il

Распространение вирусов гриппа среди собак опасно тем, что их уровень генетического разнообразия почти так же высок, как и среди людей. Это заметно повышает вероятность того, что вирус научится заражать и людей, приспосабливаясь к новым породам собак, передает MedicalXpress.

Отметим, что вспышки птичьего (H5N1) и свиного (H3N2) гриппа в конце прошлого десятилетия вызывали серьезные опасения у специалистов. 

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Американские вирусологи узнали о вспышках гриппа среди собак в китайских провинциях и запросили у коллег для анализа пробы с источником заболеваний. Оказалось, что эти вирусы содержат в себе фрагменты геномов трех разных штаммов гриппа, H1N1, H3N8 и H3N2, которые до этого поражали только людей, птиц и свиней, но не собак.

Ученые считают, что новое семейство патогенов, принадлежащих к группе H1N1, распространяется воздушно-капельным путем и способно заражать как собак, так и свиней. Пока непонятно, может ли этот вирус проникать и в организм людей – сейчас ученые выясняют это, проводя опыты на культурах человеческих клеток.

Специалисты считают, что нужно принять меры по ограничению распространения гриппа у собак.

Ранее ученые выяснили, что невосприимчивый к лечению грибок может в скором времени привести к эпидемии, способной уничтожить людей, животных и растения.

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Теги: #грипп#ученые#собаки