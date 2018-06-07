Ученые предупредили о новой угрозе здоровью людей

Исследователи нашли у собак разновидности вируса, которые потенциально могут заразить людей.

Американские ученые выяснили, что собаки могут стать источником возникновения новых эпидемий гриппа.

Распространение вирусов гриппа среди собак опасно тем, что их уровень генетического разнообразия почти так же высок, как и среди людей. Это заметно повышает вероятность того, что вирус научится заражать и людей, приспосабливаясь к новым породам собак, передает MedicalXpress.

Отметим, что вспышки птичьего (H5N1) и свиного (H3N2) гриппа в конце прошлого десятилетия вызывали серьезные опасения у специалистов.

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Американские вирусологи узнали о вспышках гриппа среди собак в китайских провинциях и запросили у коллег для анализа пробы с источником заболеваний. Оказалось, что эти вирусы содержат в себе фрагменты геномов трех разных штаммов гриппа, H1N1, H3N8 и H3N2, которые до этого поражали только людей, птиц и свиней, но не собак.

Ученые считают, что новое семейство патогенов, принадлежащих к группе H1N1, распространяется воздушно-капельным путем и способно заражать как собак, так и свиней. Пока непонятно, может ли этот вирус проникать и в организм людей – сейчас ученые выясняют это, проводя опыты на культурах человеческих клеток.

Специалисты считают, что нужно принять меры по ограничению распространения гриппа у собак.

Ранее ученые выяснили, что невосприимчивый к лечению грибок может в скором времени привести к эпидемии, способной уничтожить людей, животных и растения.