Минздрав Польши отреагировал на скандальное заявление вице-спикера Сейма о медиках из Украины

Вице-маршалок Сейма Польши заявлял, что из-за трудоустройства якобы менее квалифицированных медицинских работников из Украины в польских больницах умирает больше людей.

Министерство здравоохранения Польши не знает ни одного случая смерти пациента в результате медицинских ошибок украинской медсестры или отсутствия у нее профессионализма.

Об этом заявил пресс-секретарь ведомства, передает "ЕвроПравда", ссылаясь на Oko.press.

Таким образом министерство прокомментировало заявление вице-маршалка Сейма Польши Станислава Тишки (члена "Кукиз'15") о медицинских работниках из Украины в эфире одного из телеканалов. Тишка выразил мнение, что из-за трудоустройства якобы менее квалифицированных медицинских работников из Украины в польских больницах умирает больше людей.

Посольство Украины начало требовать извинений от Тишки за "ксенофобскую и примитивную попытку переложить вину на иностранцев".

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Советник-посланник посольства Украины в Польше Василий Зварыч заявил, что Тишка не ответил на требование посольства. СМИ также безуспешно пытались связаться с вице-маршалком. Тишка никоим образом не опубликовал доказательств своих обвинений в отношении медсестер или врачей из Украины.

"Польские больницы не нанимают медсестер из Украины низшей квалификации, чем нужно. Медсестры из-за рубежа, которые сейчас работают в польских учреждениях здравоохранения, имеют право на работу, что означает наличие необходимой квалификации – на одном уровне с польским медицинским персоналом", - пояснили в министерстве.

По данным польского Совета медсестер и акушерок, в начале 2018 года в стране работали всего 82 медсестры и 8 акушерок из Украины.

Получить работу в медицинских учреждениях Польши по специальности медсестры и других медицинских специальностях возможно исключительно после получения официального разрешения на это, в случае граждан Украины предусматривает подтверждение квалификации и, прежде всего, нострификацию диплома о высшем образовании.

Как известно, в связи с проблемами на рынке труда Министерство здравоохранения Польши рассматривает возможность упрощения процедуры трудоустройства для медицинских работников, прибывающих из стран за пределами Евросоюза, в частности из Украины.