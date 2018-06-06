Ученые назвали песню, которая может спасти жизнь

Песня Macarena может помочь при выполнении непрямого массажа сердца — ее ритм соответствует нужной частоте нажатий на грудную клетку.

Искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца для срочной реанимации должны совершаться в соответствии с проверенной техникой и в определенном темпе: так, важно делать от 100 до 120 нажатий на легкие в минуту. Выдержать нужный ритм трудно даже знакомым с этой техникой людям, если они не обладают достаточной практикой.

Медики из Барселоны решили изучить, насколько поможет соблюдать нужную технику ритм песен соответствующего темпа, передает Naked Science.

Эксперименты на 164 студентах-добровольцах показали, что лучших результатов реанимации добивались те из них, кого просили при этом напевать песню Macarena — главный хит испанской группы 1990-х Los del Río. Темп композиции — 103 bpm — оказался оптимален для соблюдения нужного ритма реанимационных процедур. Об этом профессор Энрике Каррера Карденал и его коллеги из Барселонского университета сообщили на проходящем в Дании Европейском конгрессе по анестезии (EAC 2018).

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Стоит добавить, что студенты предварительно обучались технике сердечно-легочной реанимации. В опытах они проводили все процедуры на манекене в течение двух минут. Одна группа подопытных делала это сама по себе, другая — под задающее ритм мобильное приложение-метроном, третья — под песню.

Лучше всех проявили себя пользовавшиеся метрономом: 91% нажатий у них совершался в нужном ритме. Однако и под Macarena их количество составляло приличные 74% — против лишь 24% «правильных» нажатий у тех, кто не пользовался никаким методом для выдерживания темпа.

Стоит заметить, что эксперименты проводились с участием студентов местного университета. Любителям же других музыкальных традиций и жанров авторы советуют выбрать любой трек на свой вкус, главное — чтобы его темп оставался в пределах того же диапазона.

Ранее научные исследования доказали, что музыка действительно способна улучшить способности к запоминанию, мотивацию к труду, даже уменьшить физическую боль.