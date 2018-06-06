Ученые определили шесть ассоциаций, вызывающих у людей отвращение

Эксперименты подтвердили теорию, объясняющую брезгливость защитой от болезней, и указали на шесть тем, вызывающих отвращение.

Доминирующая сегодня гипотеза связывает чувство брезгливости со стремлением организма защититься от инфекции.

В самом деле, отвращение у нас вызывают предметы, так или иначе связанные с опасными болезнями и путями их передачи, — это показала новая работа психолога Вэла Кёртиса и его коллег из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, передает Naked Science.

Чтобы проверить популярную «теорию избегания паразитов», ученые рассмотрели 30 инфекционных заболеваний различной природы — по пять случайно выбранных для каждого из ключевых путей передачи. У каждой болезни были выделены характерные проявления, для которых авторы придумали соответствующие ситуации. «В углу кухни вы нашли мертвую мышь», «Вы раздавили слизняка голой ногой», «Вы пожали руку бездомному», «В лифте тесно, и вы чувствуете, как сосед дышит прямо вам на кожу» — и тому подобное. Наконец, добровольцев просили оценивать каждую ситуацию по «степени отвратительности».

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Это позволило выделить шесть ключевых ассоциаций, которые вызывают у людей отвращение: грязное тело и плохая гигиена; животные, способные служить переносчиками инфекций; некоторые виды полового поведения (например, промискуитет); необычный, нетипичный внешний вид человека; раны и другие видимые признаки болезни; испорченная пища. Все это подтверждает гипотезу о функции чувства отвращения — оберегать нас от различных инфекций с учетом основных путей их передачи.

Кертис и его соавторы отмечают, что в пользу этой версии говорит и изменение переживаний отвращения с возрастом. Младенцы практически не чувствуют брезгливости, постоянно оставаясь с матерью, но осваивая мир самостоятельно — с двух-трех лет, — они начинают ее проявлять. С 30-40 лет брезгливость ослабевает; кроме того, женщины обычно более брезгливы, чем мужчины.

«В нашем эволюционном прошлом за детьми следили лишь матери, так что им требовалось быть особенно брезгливыми, чтобы и самим не заболеть, — объясняет Вэл Кёртис. — Плохая пища, допустим, или больной, находящийся поблизости от вашего ребенка и способный его заразить, — отвращение заставляет вас воспринимать эти факторы с большей осторожностью».

Ранее ученые объяснили причину появления навязчивых мыслей. По их словам, страх потерять контроль заставляет людей проверять все по несколько раз.