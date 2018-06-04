Компонент зеленого чая назвали защитой от опасного сердечного заболевания

Содержащиеся в чае молекулы EGCG разрушают белок, способный вызвать отрыв артериальных бляшек и инфаркт.

Зеленый чай исключительно богат молекулами сложного флавоноида, галлата эпигаллокатехина (EGCG), с действием которых связывают различные положительные эффекты напитка, в том числе снижение риска развития рака и нейродегенеративных заболеваний.

Британские ученые нашли еще один возможный плюс EGCG — замедление формирования бляшек, закупоривающих коронарные сосуды и в худшем случае способных привести к инфаркту, передает Naked Science.

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Недавнее исследование показало, что EGCG воздействует на аполипопротеин А1 (apoA-I), белок-носитель «хорошего холестерина». Об этом профессор Ланкастерского университета Дэвид Миддлтон и его коллеги пишут в статье, опубликованной в Journal of Biological Chemistry.

Известно, что «чистый» протеин apoA-I накапливается с возрастом и при некоторых условиях может стимулировать отрыв накопившихся на стенках сосудов белковых бляшек — именно так «запускается» инфаркт. Добавив apoA-I в чай, Миддлтон и его соавторы нагревали его в микроволновке, показав, что в результате EGCG связывается с белковыми нитями и стимулирует их разрушение с образованием безвредных фрагментов.

Авторы работы подчеркивают, что сама по себе она еще не означает, что активное потребление чая замедлит развитие коронарной недостаточности. Более действенный способ добиться этого — отказ от курения, достаточные физические нагрузки, сбалансированное питание и отсутствие стрессов.

Ранее американские ученые представили данные нового исследования, согласно которым, каждая чашка кофе связана со снижением риска инфаркта на 7% и инсульта на 8%.